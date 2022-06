Photo Credit: Jewish Press

June 10, 2022 – 11 Sivan 5782

8:08 p.m. NYC E.D.T.

Sabbath Ends: 9:17 p.m. NYC E.D.T.

Sabbath Ends: Rabbenu Tam 9:39 p.m. NYC E.D.T.

Weekly Reading: Naso

Weekly Haftara: Va’yehi Ish Echad (Judges 13:2-25)

Daf Yomi: Yevamos 95

Mishna Yomit: Shevi’is 9:8-9

Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 294:1-3

Rambam Yomi: Hilchos Tefillah u’Birkas Kohanim chap. 5-7

Earliest time for Tallis and Tefillin: 4:22 a.m. NYC E.D.T.

Sunrise: 5:24 a.m. NYC E.D.T.

Latest Kerias Shema: 9:10 a.m. NYC E.D.T.

Plag Hamincha: 6:52 p.m. NYC E.D.T.

Sunset: 8:26 p.m. NYC E.D.T.

Pirkei Avos: 1

The following chapters of Tehillim are being recited by many congregations and Yeshivos for our brothers and sisters in Eretz Yisrael: Chapter 83, 130, 142. – Y.K.