NYC Candle Lighting Time

February 10, 2023 – 19 Shevat 5783

5:06 p.m. NYC E.S.T.

Sabbath Ends: 6:08 p.m. NYC E.S.T.

Sabbath Ends: Rabbenu Tam 6:38 p.m. NYC E.S.T.

Weekly Reading: Yisro

Weekly Haftara: Bi’shenas Mos HaMelech (Isaiah 6:1-7:6, 9:5-6 Ashkenazim; Isaiah 6:1-13 Sephardim)

Daf Yomi: Nazir 18

Mishna Yomit: Eruvin 4:6-7

Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 363:7-9

Rambam Yomi: Hilchos Mechirah chap. 16-18

Earliest time for Tallis and Tefillin: 6:05 a.m. NYC E.S.T.

Sunrise: 6:56 a.m. NYC E.S.T.

Latest Kerias Shema: 9:33 a.m. NYC E.S.T.

Plag Hamincha: 4:19 pm E.S.T.

Sunset: 5:24 p.m. NYC E.S.T.

The following chapters of Tehillim are being recited by many congregations and Yeshivos for our brothers and sisters in Eretz Yisrael: Chapter 83, 130, 142. – Y.K.