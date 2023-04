Photo Credit: Twitter screenshot

Israeli Minister of Strategic Affairs Ron Dermer on Sunday night reviewed the events of this year’s violent Passover for the benefit of SkyNews viewers.

My interview for @SkyNews today

הראיון שקיימתי מוקדם יותר היום לרשת סקיי ניוז>>> pic.twitter.com/oIcuvojmTz — Ron Dermer – רון דרמר (@AmbDermer) April 9, 2023