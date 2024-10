Photo Credit: Jewish Press

New York City

CANDLE LIGHTING TIME

October 18, 2024 – 16 Tishrei 5785

5:52 p.m. NYC E.D.T.

Sabbath Ends: 6:50 p.m. NYC E.D.T.

Sabbath Ends: Rabbenu Tam 7:21 p.m. NYC E.D.T.

Weekly Reading: Chol Hamo’ed Sukkos (see below)

Weekly Haftara: Chol Hamo’ed Sukkos (see below)

Daf Yomi: Bava Basra 115

Mishna Yomit: Bava Metzia 7:2-3

Halacha Yomit: Kitzur Shulchan Aruch, 46:22-26

Rambam Yomi: Hilchos Parah Adumah chap. 11-13

Earliest time for Tallis and Tefillin: 6:20 a.m. NYC E.D.T.

Sunrise: 7:10 a.m. NYC E.D.T.

Latest Kerias Shema: 9:55 a.m. NYC E.D.T.

Earliest Mincha: 1:10 p.m. NYC E.D.T.

Plag Hamincha: 5:01 p.m. NYC E.D.T.

Sunset: 6:10 p.m. NYC E.D.T.

Share this article on WhatsApp: