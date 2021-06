Photo Credit: Jewish Press

Vol. LXXII No. 27 5781

Advertisement



New York City

CANDLE LIGHTING TIME

July 2, 2021 – 22 Tammuz 5781

8:12 p.m. NYC E.D.T.

Sabbath Ends: 9:20 p.m. NYC E.D.T.

Sabbath Ends: Rabbenu Tam 9:43 p.m. NYC E.D.T.

Weekly Reading: Pinchas

Weekly Haftara: Divrei Yirmiyahu (Jeremiah 1:1-2:3)

Daf Yomi: Yoma 82

Mishna Yomit: Taharos 6:6-7

Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 113:7-9

Rambam Yomi: Hilchos Teshuvah chap 7-9

Earliest time for Tallis and Tefillin: 4:27 a.m. NYC E.D.T.

Sunrise: 5:29 a.m. NYC E.D.T.

Latest Kerias Shema: 9:14 a.m. NYC E.D.T.

Plag Hamincha: 6:56 p.m. NYC E.D.T.

Sunset: 8:30 p.m. NYC E.D.T.

Pirkei Avos: 1

This Shabbos is Shabbos Mevarchim. Rosh Chodesh Av is one day, next Shabbos.

The molad is Friday evening, 59 minutes, and 9 chalakim (a chelek is 1/18th of a minute) past 9:00 p.m. (in Jerusalem).

Shabbos all Tefillos as usual. No Av Harachamin, nor Hazkaras Neshamos [some do say]. At Mincha we do say Tzidkoshcha.

The following chapters of Tehillim are being recited by many congregations and Yeshivos for our brothers and sisters in Eretz Yisrael: Chapters 83, 130, 142. – Y.K.