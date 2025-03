Photo Credit: Jewish Press

New York City

CANDLE LIGHTING TIME

March 21, 2025 – 21 Adar, 5785

6:51 p.m. NYC E.D.T.

Advertisement





Sabbath Ends: 7:51 p.m. NYC E.D.T.

Sabbath Ends: Rabbenu Tam 8:23 p.m. NYC E.D.T.

Weekly Reading: Vayak’hel

Weekly Haftara: Va’yehi Devar Hashem (Ezekiel 36:16-38 for Ashkenazim; 36:16-36 for Sefardim)

Daf Yomi: Sanhedrin 94

Mishna Yomit: Eduyos 2:4-5

Halacha Yomit: Kitzur Shulchan Aruch 206:3-7

Rambam Yomi: Hilchos Keri’as Shema chap.3 – Hilchos Tefilah u”Birkas Kohanim chap. 1

Earliest time for Tallis and Tefillin: 6:07 a.m. NYC E.D.T.

Sunrise: 6:57 a.m. NYC E.D.T.

Latest Kerias Shema: 10:00 a.m. NYC E.D.T.

Earliest Mincha: 1:33 pm E.D.T.

Plag Hamincha: 5:52 pm E.D.T.

Sunset: 7:09 p.m. NYC E.D.T.

Share this article on WhatsApp: