Photo Credit: Jewish Press

New York City

CANDLE LIGHTING TIME

December 8, 2023– 25 Kislev 5784

4:10 p.m. NYC E.S.T.

Sabbath Ends: 5:14 p.m. NYC E.S.T.

Sabbath Ends Rabbenu Tam: 5:42 p.m. NYC E.S.T.

Weekly Reading: VaYeshev

Weekly Haftara: Roni v’Simchi (Zechariah 2:14-4:7)

Daf Yomi: Bava Kama 36

Mishna Yomit: Yevamos 13:2-3

Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 539:6-8

Rambam Yomi: Hilchos Kelim chap. 3-5

Earliest time for Tallis and Tefillin: 6:11 a.m. NYC E.S.T.

Sunrise: 7:06 a.m. NYC E.S.T.

Latest Kerias Shema: 9:27 a.m. NYC E.S.T.

Earliest Mincha: 12:17 p.m. NYC E.S.T.

Plag Hamincha: 3:29 p.m. NYC E.S.T.

Sunset: 4:28 p.m. NYC E.S.T.

This Shabbos is Shabbos Mevorchim. We bless the new month of Teves. Rosh Chodesh is one day, Wednesday. The molad is Tuesday evening, 1 minute and 3 chalakim (a chelek is 1/18 of a minute) after 8:00 p.m. (in Jerusalem).