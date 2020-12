Photo Credit: Jewish Press

New York City

CANDLE LIGHTING TIME

December 4, 2009 – 18 Kislev 5781

4:10 p.m. NYC E.S.T.

Sabbath Ends: 5:14 p.m. NYC E.S.T.

Sabbath Ends Rabbenu Tam: 5:41 p.m. E.S.T.

Weekly Reading: VaYishlach

Weekly Haftara: Chazon Ovadiah (Obadiah 1:1-21)

Daf Yomi: Pesachim 13

Mishna Yomit: Kelim 27:12-28:1

Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 8:3-5

Rambam Yomi: Hilchos Beis Ha’Bechirah chap. 2-4

Earliest time for Tallis and Tefillin: 6:09 a.m. NYC E.S.T.

Sunrise: 7:03 a.m. NYC E.S.T.

Latest Kerias Shema: 9:25 a.m. NYC E.S.T.

Sunset: 4:28 p.m. NYC E.S.T.

This Motza’ei Shabbos at Maariv we begin to recite ve’sen tal u’matar (in birkas hashanim of Shemoneh Esreh). If one forgot one must repeat. (See Shulchan Aruch, Orach Chayyim 117 for all relevant halachos.)

The following chapters of Tehillim are being recited by many congregations and Yeshivos for our brothers and sisters in Eretz Yisrael: Chapter 83, 130, 142. – Y.K