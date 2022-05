Photo Credit: Avshalom Sassoni/Flash90

A dead sperm whale washed up dead on a Tel Aviv beach on Friday. It appeared to be a young female whale, around 10 meters long, in an advanced state of decomposition.

Sperm whales are an endangered species. It’s estimated there may be only a few hundred of them left in the Mediterranean Sea.

תיעוד | לוויתן ענק נסחף לחופי תל אביב קרדיט: אלמה קוגון כהן pic.twitter.com/yap7MNZ8rK — וואלה! (@WallaNews) May 20, 2022