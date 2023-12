Photo Credit: Hadas Parush/FLASH90

An Arab terrorist attempted to steal the rifle from an IDF soldier near Beit Chagai, in the southern Mount Hebron region on Tuesday afternoon.

Soldiers opened fire on the terrorists, wounding him, and he was arrested. No soldiers were harmed in the attack.

מחבל שתקף חיילים וניסה לחטוף נשק נורה ע'י כוחותינו סמוך לבית חגי pic.twitter.com/hQWWAf6Saf — בז news (@1717Bazz) December 5, 2023

Advertisement