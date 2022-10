Photo Credit: Asher Schwartz

There were far too many terror attacks on Wednesday to report on each one indivdually, so here is a video roundup of some of them.

Husan, Gush Etzion: Arabs stone a car and it gets into an accident and the car flips over.

חברים יקרים לשתף חייבים לא לעבור דרך חוסן .צפו מה עושים . עוד סרטון לישראלי שאישית לא יודיע מה עלו בגורלו . תקפו אותו ושרפו את רכבו הורדתי סרטון השריפה . תזהרו חברים תזהרו לא לעבור מדרך חוסן pic.twitter.com/cfYf3MgyEd — כל החדשות בזמן אמת ?Saher (@Saher95755738) October 12, 2022

Advertisement



Issawia, Jerusalem: Security forces directly hit with fireworks.

Beit Hanina Jerusalem: A family with 3 little children were ambushed in Beit Hanina and their car was massively stoned.

נס סוכות. דרך אגב המשפחה ממתינה למשטרה בנקודת מרוחקת. שוטרים עדיין לא הגיעו pic.twitter.com/SXubWV2bs6 — לירן תמרי | Liran Tamari (@liran__tamari) October 12, 2022

Maaleh Zeitim: Arabs launching fireworks at Jewish cars and homes.

מעלה הזיתים , ערבים מנסים לרצוח יהודים באמצעות בקבוקי תבערה לעבר רכב הסעות pic.twitter.com/DrDOkf52t0 — בז news (@1717Bazz) October 12, 2022

Silwan: Arabs throw firebombs at security forces.

סילוואן, מחבלים מיידים בקבוקי תבערה לעבר כוחותינו pic.twitter.com/QKwSWICKyH — בז news (@1717Bazz) October 12, 2022

Shechem: Arabs preparing to attack Jewish worshippers at Joseph’s Tomb.

ערבים בשכם הדליקו צמיגים לקראת הכניסה ל-יוסף הצדיק הלילה pic.twitter.com/rOKO62odnv — בז news (@1717Bazz) October 12, 2022