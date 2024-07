Photo Credit: Oren Cohen/Flash90

The residents of Israel’s north put together a short video message for Hezbollah, Nasrallah and the people of Lebanon.

הלוחמה הפסיכולוגית של תושבי הצפון כלפי נסראללה pic.twitter.com/9OkA5yDm9s — כיפה (@KipaNews) July 16, 2024

And if that wasn’t message clear enough, this is what Rafah (Rafiach) in Gaza now looks like. Beirut will look a lot worse if Hezbollah doesn’t stop.

