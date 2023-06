Photo Credit: PMO

Along with the seven Israeli security personnel who were wounded in Monday morning’s clashes in Jenin was a dog from Oketz, the Israel Defense Force’s K-9 unit, Haifa’s Rambam Medical Center said.

גיבור היום – הכלב דאגו של ״עוקץ״. נפצע קל. הועבר במסוק עם הלוחמים לביה״ח רמב״ם, נבדק וטופל ע״י וטרינר שהוזעק. שוחרר כעת מבית החולים. תאחלו לו החלמה מהירה. pic.twitter.com/gxtcLWiv4G — יואב איתיאל מדווח כי (@yoavetiel) June 19, 2023

Advertisement





A CT scan of the dog, Dago, confirmed a fracture in the dog’s pelvis and internal bleeding.

דאגו, הכלב של יחידת “עוקץ” שהיה עם הלוחמים שנפגעו בג’נין, הגיע הבוקר לרמב”ם. בבית חולים התגלה שהוא סובל מפגיעה לא ברורה. עתה הוא הועבר לניתוח pic.twitter.com/qWzgDDy8zY — אדר גיציס • Adar Gitsis (@_Gitsis_) June 19, 2023

The Oketz unit’s veterinarian decided to treat Dago with sedation and rest. The dog is lying on the bed of the soldier who fought with him. According to the hospital, the soldier, a sergeant, is lightly wounded while Dago is moderately injured.

בפעולת צה”ל הבוקר בג’נין נפצעו מספר לוחמים. גם הכלב דאגו נפצע יחד עם לוחם עוקץ, ולמרות שדאגו סובל מדימום פנימי ושבר באגן הוא לא מוכן לעזוב את המיטה של אותו לוחם בבית החולים.

רפואה שלמה ומהירה לכל הפצועים מכוחותינו ותודה על התרומה החשובה שלכם לביטחון המדינה תוך סיכון חייכם! pic.twitter.com/3SUFFDgFse — יוסף חדאד – Yoseph Haddad (@YosephHaddad) June 19, 2023

*דוברות רמב”ם*:יחד עם לוחמי צה”ל ולוחמי מג”ב הפצועים שפונו הבוקר לרמב”ם מהקרב בג’נין, פונה במסוק עם הפצועים גם כלב של יחידת “עוקץ” שהיה עם הלוחמים בכלי שנפגע בג’נין. לוחמי היחידה ורופאי רמב”ם שמו לב עם הגעת הכלב שהוא סובל מפגיעה לא ברורה, ולכן, במקביל לטיפול בלוחמים בחדר הלם… pic.twitter.com/LdfTMOy11n — בז news (@1717Bazz) June 19, 2023