Photo Credit: Chaim Goldberg/Flash90

A 16-year-old Arab terrorist was shot and eliminated near (Arab) Tekoa in Gush Etzion. The terrorist attempted to stab an IDF soldier on Monday morning.

No soldiers were hurt in the terror attack.

הצלה יו"ש ללא גבולות : ניסיון פיגוע דקירה בתקוע הערבית לעבר כוח צה"ל מחבל מנוטרל לכוחותינו אין נפגעים pic.twitter.com/yNVamCkqxV — בז news (@1717Bazz) January 29, 2024

Advertisement





Arabs in the area have begun rioting.