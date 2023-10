Photo Credit: WAFA

IDF forces killed four terrorists early Monday morning in an operation to thwart terrorist infrastructure in the Jenin “refugee” camp.

The PA Health Ministry identified the four dead as Amir Abdullah Sharbji, 25, Nawras Ibrahim Bajawi, 28, Wiaam Iyad Hanoun, 27, and Mousa Khaled Jabarin, 23. Nine others were wounded.

The IDF used heavy machinery to uncover ready-to-use explosives buried under the roads and destroyed an observation post.

מחנה הפליטים גנין הבוקר. משרד הבריאות הפלסטיני דווח על ארבעה הרוגים וחמישה פצועים. היעד מבוקשים וחמושים מגדוד ג’נין.רצף האירועים בגדה גם אם מוגבל מוכיח שאחרי 7 לחודש גם שם הזירה נפיצה מאוד. pic.twitter.com/FwCvRngwn7 — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) October 30, 2023