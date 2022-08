Photo Credit: Google Maps

A group of Haredi yeshiva students and families established a new settlement on Sunday in eastern Gush Etzion near Metzad. Over 100 people were involved in the construction. The name of the new community is “Derech Emuna” [Path of Faith], after the title of Rabbi Chaim Kanievsky’s book.

The community built 15 buildings including a shul and a yeshiva. So far, 11 families have moved in.

עם דמעות בעיניים.

כ-100 אברכים ובחורים חרדיים הקימו נקודת התיישבות חדשה בגוש עציון.

זכיתי לבקר וטיפה להתבשם מאהבת התורה והארץ המפעימה שלהם. pic.twitter.com/zJFbHiQ4Ng — צבי סוכות (@tzvisuccot) August 16, 2022

מאחז חרדי בגוש עציון: 11 משפחות הקימו אתמול מבני עץ באזור היישוב מיצד. המאחז החדש נקרא "דרך אמונה", על שם ספרו של הרב קנייבסקי pic.twitter.com/brtnVmTSO5 — Carmel Dangor כרמל דנגור (@carmeldangor) August 16, 2022