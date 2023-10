Photo Credit: Majdi Fathi/TPS

The rocket alert siren went off in an open area near the Gaza border after Islamic Jihad test-launched multiple rockets towards the sea, as part of a performance test.

צבע אדום הופעל לפני זמן קצר בשטח פתוח בעוטף עזה. ככה”נ בעקבות ירי רקטות של מחבלים מעזה לעבר הים pic.twitter.com/qFYszhjbBt — בז news (@1717Bazz) October 3, 2023

While the rockets did not cross the border into Israel, they came close enough to set off the red alert.