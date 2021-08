Photo Credit: Channel 20 via Twitter

All across the country, Jews are coming together to pray for wounded Border Policeman Bar-el Hadaria Shmueli. Shmueli was critically wounded along the Gaza border when a terrorist shot him in the face at point blank range.

The following are videos from around the country.

Soldiers from the Border Police undercover unit says prayers outside the room of wounded Border Policeman Bar-el Hadaria Shmueli:

לוחמי יחידת המסתערבים של מג”ב דרום בשירת תפילה ליד מיטתו של חברם ליחידה הלוחם בראל חדריה שמואלי שנפגע אנושות ברצועת עזה. pic.twitter.com/BzinDv8j5K — יוסי יהושוע (@YehoshuaYosi) August 22, 2021

Omer Adam prays at his concert in Jerusalem with the entire audience for Bar-el Shmueli:

מרגש! עומר אדם מבקש מהקהל הגדול בבריכת הסולטן להתפלל לשלומו של החייל בראל שמואלי ולשיר ביחד את שיר המעלות.

הרגע המיוחד הועבר בשידור חי אל משפחתו של החייל בבית החולים. pic.twitter.com/5dvnFkWWaW — ישראל כהן (@Israelcohen911) August 22, 2021

Soldiers from the Haredi Tomer platoon of Givati pray for Bar-el Shmueli:

מרגש: חיילי פלוגת תומר החרדית בחטיבת גבעתי ברגעים של תפילה קבוצתית לרפואתו של סמ”ר בראל חדריה שמואלי בן ניצה. pic.twitter.com/N0CgXSiCUW — חדשות הסקופים. (@Haskupim) August 24, 2021

Prayers on the Temple Mount for Bar-el Shmueli:

תפילות בהר הבית לרפואת החייל בראל שמואלי pic.twitter.com/0HlQhoFlwU — מטה ארגוני המקדש (@MateHaMikdash) August 24, 2021

Prayers at the Kotel for Bar-el Shmueli:

חבריו של החייל שנפצע בסליחות בכותל המערבי וקריעת שערי שמיים לרפואתו השלמה של בראל חדירה שמואלי, pic.twitter.com/RKBK4ViLrT — ידידיה אפשטיין ‏?? (@yedidya_epshtei) August 23, 2021

Prayers in the hospital for Bar-el Shmueli:

קידוש השם! רבה של באר שבע הגר״י דרעי קיים תפילה מיוחדת בבית החולים לרפואתו של חייל צה״ל בראל אחיה בן ניצה שמואלי שנפצע בעזה, וחיזק את אביו ובני משפחתו ובירך שיחלים במהרה pic.twitter.com/5El7zdp1uf — ישראל כהן (@Israelcohen911) August 23, 2021

Soldiers from Netzach Yehuda, before heading out for an operation in Ramallah, pray for Bar-el Shmueli:

חיילים מצייצים:

לפני פעילות ברמאללה, לוחמי נצח יהודה מחזקים את הלוחם בראל ואת משפחת שמואלי

מקסימים❤ pic.twitter.com/y7swYaOWNW — ? שרי צדוק אזולאי (@sari_azoulay) August 24, 2021

Thousands gather to say Selichot and pray for Bar-el Shmueli under his hospital window:

עזבו אתכם משבטים ושסעים-

זה עם ישראל בתפארתו, ערבים זה לזה, אחים…

מעמד סליחות מרגש בליל אמש מחוץ לביה”ח סורוקה, בתפילה לבורא עולם לרפואתו והחלמתו של לוחם מג”ב בראל אחיה חדריה שמואלי, שנלחם על חייו לאחר שנורה מטווח אפס ע”י מחבל בן עוולה, וזקוק כעת לרחמי שמיים מרובים. ? pic.twitter.com/P51RC5zYBn — דודי אמסלם ?? (@dudiamsalem) August 24, 2021

אמירת סליחות מתחת לחלונו של הלוחם הפצוע: המונים השתתפו בתפילה לילית להבראת סמ”ר בראל חדריה שמואלי@Itsik_zuarets https://t.co/2rFAn5sDbY pic.twitter.com/hywEIFKQLu — כאן חדשות (@kann_news) August 23, 2021

אלפים הגיעו למעמד הסליחות מחוץ לביה”ח סירוקה בו מאושפז החייל בראל אחיה בן ניצה שמואלי. אין על עם ישראל?

צילום: @igal_malka האלוף! pic.twitter.com/7l6Ph9B0oJ — יוסלה ברגמן (@y_bregman1) August 23, 2021