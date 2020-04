Photo Credit: Hasidic2 Twitter

The Hasidic2 tweet says it all (in Yiddish): “Eli Beer from Ichud Hatzala takes his first steps after being on a respirator for three weeks with the virus. God bless.”

אלי ביר פין איחוד הצלה, נעמט ערשטע טריט נאכן זיין אויף א רעספערעטער פאר 3 וואכן מיט די וויירוס. ברוך השם pic.twitter.com/yWzMULx5Uo — Hasidic2 (@hasidic_1) April 19, 2020

