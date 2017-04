Photo Credit: Jewish Press

Vol. LXVIII No. 17 5777

New York City

CANDLE LIGHTING TIME

April 28, 2017 – 2 Iyar 5777

7:31 p.m. NYC E.D.T.

Sabbath Ends: 8:35 p.m. NYC E.D.T.

Sabbath Ends: Rabbenu Tam 9:03 p.m. NYC E.D.T.

Weekly Reading: Tazria-Metzora

Weekly Haftara: Ve’Arba’a Anashim (II Kings 7:3-20)

Daf Yomi: Bava Basra 96

Mishna Yomit: Shabbos 23:5-24:1

Halacha Yomit: Shulchan Aruch, Orach Chayyim 159: 3-5

Rambam Yomi: Hilchos Shegagos chap 6-8

Earliest time for Tallis and Tefillin: 5:04 a.m. NYC E.D.T.

Sunrise: 5:58 a.m. NYC E.D.T.

Latest Kerias Shema: 9:26 a.m. NYC E.D.T.

Sunset: 7:49 a.m. NYC E.D.T.

Pirkei Avos: 2

Sefiras HaOmer: 17

Monday, the 5th of Iyar, is Yom Ha’atzma’ut – Israel’s Independence day.