As of Monday morning, 53 additional Israeli municipalities and neighborhoods resume the activities of their education system following the health ministry’s update of the new traffic-light map.

These are 117,489 first- and fourth-grade and kindergarten students who will join the half-million students who returned to school last Thursday. However, not all localities will return to activity on Monday due to the late hour on which said authorities were notified by the corona cabinet of the good news.

As of Sunday, the health ministry is updating the list of cities in the traffic light program twice a week instead of once, to expedite the resumption of studies in kindergartens and grades 1-4 in cities that have turned yellow or green. The ministry responded to pressure from the heads of municipalities and announced that the map would be updated on Sundays and Wednesdays.

And now, the health ministry’s updated list of the traffic-light cities, based on data from Feb. 13, 2021:

אבו גוש

אבו סנאן

אכסאל

אלעד

אשדוד – ג_ז

באקה אל-גרביה

בועיינה-נוג’ידאת

ביר אל-מכסור

ביתר עילית

בני ברק – 01

בני ברק – 03

בני ברק – 04

בני עי”ש

בסמ”ה

בת ים

ג’דיידה-מכר

ג’ולס

דבוריה

דייר אל-אסד

דייר חנא

זרזיר

חצור הגלילית

חריש

טובא-זנגריה

טייבה

יאנוח-ג’ת

יפיע

ירושלים – א-טור

ירושלים – בית חנינא

ירושלים – בית צפאפא

ירושלים – גבעת חנניה

ירושלים – גבעת שאול, גבעת מרדכי, וקריית משה

ירושלים – גילה

ירושלים – הר נוף

ירושלים – ואדי ג’וז, שייח ג’ראח ובאב א-זהרה

ירושלים – כפר עקב

ירושלים – מ.פ שועפאט וענתא

ירושלים – נווה יעקב

ירושלים – סילואן/ עיר דוד ואבו תור

ירושלים – עיסיוויה

ירושלים – צור באחר – ג’בל מוכבר

ירושלים – ראס אל עמוד

ירושלים – רמות

ירושלים – רמת שלמה

ירושלים – שועפאט

כסרא-סמיע

כעביה-טבאש-חג’אג’רה

כפר יאסיף

כפר קאסם

לוד

מודיעין עילית

מזרעה

מעלה עירון

נחף

נתיבות

ע’ג’ר

עמנואל

עפולה

פתח תקווה – 4

צפת

קרית גת

קרית יערים

קרית מלאכי

קרית עקרון

ראשון לציון – רמת אליהו ונוה ים

ריינה

רכסים

רמלה

שבלי – אום אל-גנם

תל אביב – יפו – רובע 6

תל אביב – יפו – רובע 7 מזרח

תל אביב – יפו – רובע 8

תל אביב – יפו – רובע 8 נוה שאנן

תל אביב – יפו – רובע 9 דרום

אום אל-פחם

אופקים

אור יהודה

אור עקיבא

אזור

אילת

אליכין

אעבלין

אפרת

אשדוד – א_ב

אשדוד – ד_ה

אשדוד – ו_ח_ט

אשדוד – טו_טז_יז

אשדוד – יא_יב

אשדוד – סיטי_מע”ר_מרינה

אשקלון

באר יעקב

באר שבע – 2

באר שבע – 3

באר שבע – 4

באר שבע – 6

באר שבע – 7

בית ג’ן

בית דגן

בית שאן

בית שמש

בני ברק – 02

בסמת טבעון

בענה

גבעת זאב

גדרה

גוש עציון

גן יבנה

גני תקווה

דאלית אל-כרמל

דימונה

חדרה

חולון

חורפיש

טבריה

טירה

טירת כרמל

טמרה

יבנאל

יבנה

יקנעם עילית

ירושלים – בוכרים, גאולה, מקור ברוך ומאה שערים

ירושלים – בית וגן

ירושלים – גבעה צרפתית, גבעת המבתר והר הצופים

ירושלים – גינות העיר

ירושלים – העיר העתיקה

ירושלים – חומת שמואל

ירושלים – לב העיר, קרית הלאום, מוסררה והרובע היהודי

ירושלים – סנהדריה, מעלות דפנה, רמת אשכול, שמואל הנביא ובית ישראל

ירושלים – פסגת זאב

ירושלים – קרית היובל, רמת שרת, רמת דניה, הולילנד, מלחה

ירושלים – קרית מנחם וגבעת משואה

ירושלים – רוממה

ירכא

כאבול

כאוכב אבו אל-היג’א

כסיפה

כפר יונה

כפר כנא

כפר מנדא

כפר קרע

מבשרת ציון

מג’ד אל-כרום

מג’דל שמס

מגאר

מגדל

מגדל העמק

מזכרת בתיה

מעיליא

מעלה אדומים

מעלות-תרשיחא

מצפה רמון

משהד

נהריה

נצרת

נתניה – מזרח העיר

נתניה – מרכז דרום

נתניה – מרכז צפון

נתניה – שכונות הדרום

סאג’ור

עילוט

עין מאהל

עכו

עספיא

עראבה

ערערה

ערערה-בנגב

פסוטה

פקיעין (בוקייעה)

פרדס חנה-כרכור

פתח תקווה – 1

פתח תקווה – 5

פתח תקווה – 6

פתח תקווה – 8

פתח תקווה – 9

קדומים

קדימה-צורן

קלנסווה

קרית ארבע

קרית אתא

קרית שמונה

קרני שומרון

ראמה

ראש העין

ראש פינה

ראשון לציון – מזרח

ראשון לציון – מרכז

ראשון לציון – צפון

רחובות

רמת גן

רמת ישי

שדות דן

שדרות

שלומי

שעב

שפרעם

תל אביב – יפו – רובע 5

תל אביב – יפו – רובע 7 מערב

אבן יהודה

אורנית

אטרש (שבט)

אלקנה

אריאל

אשדוד – י_יג

באר טוביה

באר שבע – 1

באר שבע – 5

בוסתן-אל-מרג’

בית אל

בית אריה

בנימינה-גבעת עדה

ג’לג’וליה

ג’סר א-זרקא

ג’ש (גוש חלב)

ג’ת

גבעת שמואל

גבעתיים

גזר

הוד השרון

הר אדר

הר חברון

הרצליה

זכרון יעקב

זמר

חבל יבנה

חבל מודיעין

חברון

חוף אשקלון

חורה

חיפה

יהוד

ירושלים – בית הכרם ורמת מוצא

ירושלים – בקעה, תלפיות, ארנונה, מקור חיים

ירושלים – גוננים

ירושלים – תלפיות מזרח

כוכב יאיר

כפר ברא

כפר ורדים

כפר כמא

כפר סבא

כפר תבור

כרמיאל

לכיש

מודיעין-מכבים-רעות

מטה בנימין

מטה יהודה

מטולה

מעלה אפרים

מרום הגליל

מרחבים

נוף הגליל

נחל שורק

נס ציונה

נשר

נתניה – רצועת חוף דרום

נתניה – רצועת חוף צפון

סח’נין

עיילבון

עין קנייא

ערד

פוריידיס

פרדסיה

פתח תקווה – 2

פתח תקווה – 7

קצרין

קרית אונו

קרית ביאליק

קרית ים

קרית מוצקין

ראשון לציון – מערב

ראשון לציון – קריות

ראשון לציון – ראשונים

ראשון לציון – רמז-כצנלסון

רהט

רמת השרון

רעננה

שגב-שלום

שדות נגב

שוהם

שומרון

שפיר

תל אביב – יפו – רובע 1 מערב

תל אביב – יפו – רובע 2 מזרח

תל אביב – יפו – רובע 2 מערב

תל אביב – יפו – רובע 3 דרום

תל אביב – יפו – רובע 3 צפון

תל אביב – יפו – רובע 4

תל אביב – יפו – רובע 9 צפון

תל מונד

אבו ג’ווייעד (שבט)

אבו סריחאן (שבט)

אבו עבדון (שבט)

אבו עמאר (שבט)

אבו עמרה (שבט)

אבו קורינאת (שבט)

אבו רובייעה (שבט)

אבו רוקייק (שבט)

אל-בטוף

אל קסום

אלונה

אלפי מנשה

אסד (שבט)

אעצם (שבט)

אפיניש (שבט)

אשכול

בוקעאתא

בני שמעון

ברנר

ג’נאביב (שבט)

גדרות

גולן

גן רווה

דרום השרון

הגלבוע

הגליל העליון

הגליל התחתון

הוואשלה (שבט)

הוזייל (שבט)

הערבה התיכונה

זבולון

ח’ואלד (שבט)

חבל אילות

חוף הכרמל

חוף השרון

טורעאן

יואב

יסוד המעלה

ירוחם

ירושלים – ללא מנהל

כפר שמריהו

לב השרון

להבים

לקיה

מבואות החרמון

מגידו

מגילות ים המלח

מטה אשר

מיתר

מנשה

מסעדה

מסעודין אל-עזאזמה

מעלה יוסף

משגב

נוה אבות

נווה מדבר

נצאצרה (שבט)

סביון

סואעד (כמאנה) (שבט)

סייד (שבט)

עומר

עוקבי (בנו עוקבה)

עטאוונה (שבט)

עמק הירדן

עמק המעיינות

עמק חפר

עמק יזרעאל

ערבות הירדן

פתח תקווה – 3

קבועה (שבט)

קודייראת א-צאנע(שבט)

קוואעין (שבט)

קרית טבעון

רמת נגב

שער הנגב

תל אביב – יפו – רובע 1 מזרח

תל שבע

תמרתראבין א-צאנע (שבט)